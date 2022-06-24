Kayser OSB genel kurulu başladı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Genle Kurulu başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Genle Kurulu başladı. Genel kurulda iki liste başkanlık için seçime girdi. Osb Fuar Alanı'nda gerçekleşen genel kurula başkan adayları Tahir Nursaçan ve Mehmet Yalçın'la birlikte OSB üyeleri katıldı. Beyaz ve mavi liste olarak 2 adayın girdiği başkanlık seçiminde toplam 569 parsel sahibi üye oy kullanacak. Genel kurulda seçime girecek listeler ise şu şekilde: Mavi liste asil üyeler: Tahir Nursaçan, Buğra Pınar, Ömer Baktır, Mehmet Özevran, Mustafa Katırcıgil. Yedek Üyeler: Şemsettin Nursaçan, Serkan Özdamar, Muhittin Dörtbudak, Mehmet Yamanlar, İbrahim Dinç. Denetim kurulu asil üyeler: Mehmet Tazecioğlu, İsmail Işık. Denetim kurulu yedek üyeler: Ferhat Ekiz, Murat Ergüven. Beyaz liste asil üyeler: Mehmet Yalçın, Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt, Nuri Çetinçağlar Yedek üyeler: Selim Narin, Kadir Üçok, Kamil Çeken, Mustafa Çanakçıoğlu, Enver Kara. Denetim kurulu asil üyeler: Mustafa Gengeç, Mehmet Yusuf Sarıalp. Denetim kurulu yedek üyeler: Levent Büyükince, İbrahim Dinç. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Yalçın Kayseri OSB Yerel Haberler

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