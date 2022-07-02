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KAYMEK, yaz okulunda 8 bin 300 kişiye ulaşmayı hedefliyor

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Yerel
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KAYMEK, yaz okulunda 8 bin 300 kişiye ulaşmayı hedefliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yaz okulunda 8 bin 300 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yaz okulunda 8 bin 300 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz okulundaki eğitimler 4 Temmuz'da başlayacak.

KAYMEK aracılığı ile 18 farklı alanda çocukta beslenme, çocuklar için resim sanat, işaret dili jargon, Kayseri turizmi tanıtımı, seyahat işletmeciliği geliştirme ve uyum, meddata hastane otomasyon sistemi eğitimleri ve ön büro elemanı kursu gibi 8'i yeni olmak üzere 50 farklı branşta kurs düzenlenecek.

Kursların sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika veya KAYMEK Katılım Belgesi verilecek.

Ayrıca kursiyerler için sergiler ve seminerler gibi sanatsal ve kültürel etkinliklere de yer verilecek.

8 bin 300 kişiye ulaşılması hedeflenen yaz okulu, 26 Ağustos'ta sona erecek.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Yerel

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