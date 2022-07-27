KAYMEK'ten ilçelerde ilk yardım semineri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAYMEK'ten ilçelerde ilk yardım semineri

KAYMEK'ten ilçelerde ilk yardım semineri

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), kursiyerlerin farkındalıklarını artırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde 'İlk Yardım' seminerleri düzenliyor.

 - Güncelleme:

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), kursiyerlerin farkındalıklarını artırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde 'İlk Yardım' seminerleri düzenliyor.

Kentte mesleki eğitim ve sanat kurslarının öncüsü olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenen etkinliklerde ilgi odağı oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları çerçevesinde 'bilinçli ve duyarlı toplum' olgusunu her daim üst seviyede tutmak amacıyla birçok eğitim semineri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilçelerde bulunan İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde 'İlk Yardım' seminerleri düzenliyor.

İlk yardım eğitim seminerinde temel yaşam desteği, suni solunum, kalp krizi esnasında doğru müdahale ve de kanamalarda ilk yardım gibi konular ele alınacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title