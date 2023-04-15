Kaymakamlıktan depremzedelere iftar

Selendi Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede ailelere iftar yemeği verdi.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, iftar yemeğinde depremzede vatandaşların masalarına giderek sohbet etti, ihtiyaçları, sıkıntıları olup olmadığını sordu. İftar programında konuşan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, devletin kurum ve kuruluşlarıyla depremlerde zarar gören vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Bundan sonra da varsa, mağduriyetlerinin giderilmesi için devletimiz elinden gelen her türlü desteği sunmaya hazırdır. Eğer onların acılarını bir nebze olsa hafifletebiliyorsak ne mutlu bizlere." dedi.

İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt'un yaptığı duanın ardından iftar yemeği sona erdi. İftar yemeğine İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Belediye Başkan yardımcısı Aşkın Akkoç, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, depremzede aileler ve yakınları katıldı. - MANİSA