Kaymakamlar Kararnamesi ile 5 kaymakam farklı görevlere atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Kaymakamlar Kararnamesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Kaymakamlar Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, Afyonkarahisar'ın 5 ilçenin kaymakamı ile 2 vali yardımcısının görev yerleri değiştirildi.

Kararname ile İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz Siirt Tillo Kaymakamı, Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün İstanbul Vali Yardımcısı, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek Kilis Vali Yardımcısı ve Bayat Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak Hatay Vali Yardımcısı olarak atandı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Mehmet Keklik Niğde Vali Yardımcılığına, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ise Muğla Marmaris Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Kırklareli Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç ve Aydın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır ise Afyonkarahisar Vali Yardımcıları olarak atandı. - AFYONKARAHİSAR