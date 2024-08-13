Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Şehit Jandarma Er Mehmet Kıygıcı'nın Kabrini Ziyaret Etti

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Tahir Ardal, şehit Jandarma Er Mehmet Kıygıcı'nın kabrini ziyaret etti.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, 1989 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Boğazlıyan Karakolunda görev yaparken suda boğularak şehit düşen Jandarma Er Mehmet Kıygıcı'nın kabrini ziyaret etti. Kaymakam Ardal, yaptığı ziyarette, vatan için canları pahasına çalışan şehitleri anarak, "Bu vatan toprakları için canları pahasına çalışan şehitlerimizi unutmuyor hatıralarını yaşatmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin bizlere emanet edilen ailelerine sahip çıkıyoruz" ifadelerine kullanarak dua etti. - BİLECİK