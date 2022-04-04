Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

TAŞOVA, AMASYA (İHA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, eşi Gülizar Kıvrak Gökcecik ile birlikte, Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan El Sanatları Kurslarını ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Saffet Bol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs yerlerini gezerek çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Gökcecik, meslek edindirme konusunda gereken desteği verdiklerini bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Gökcecik, İHA'nın haber yaptığı HEM kursunda kursiyer olarak eğitim gören 80 yaşının üzerinde olan "süper nineler" Fadime Korkmaz ve Saliç Korkmaz ile yakından ilgilendi. - AMASYA