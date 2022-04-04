Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, eşi Gülizar Kıvrak Gökcecik ile birlikte, Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan El Sanatları Kurslarını ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Saffet Bol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TAŞOVA, AMASYA (İHA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, eşi Gülizar Kıvrak Gökcecik ile birlikte, Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan El Sanatları Kurslarını ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Saffet Bol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs yerlerini gezerek çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Gökcecik, meslek edindirme konusunda gereken desteği verdiklerini bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Gökcecik, İHA'nın haber yaptığı HEM kursunda kursiyer olarak eğitim gören 80 yaşının üzerinde olan "süper nineler" Fadime Korkmaz ve Saliç Korkmaz ile yakından ilgilendi. - AMASYA

Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

Kaymakamdan 'süper nineler'e yakın ilgi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Eğitim Merkezi, Taşova, Himmet, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title