Kaymakama forma getirdiler Yerel Haberler Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret etti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret etti. Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte Kaymakam Öztürk'ü ziyaret eden sporcular, takımın yeni sezon formasını hediye ettiler. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü hakkında bilgiler alan Kaymakam Öztürk, sporcuları tebrik edip yeni sezonda başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, elinden gelen yardımı ve desteği vereceğini belirtti. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bozüyük Belediyesi Adem Öztürk voleybol Bozüyük Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kaymakama forma getirdiler - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.