Kaymakam Yılmazer, esnafla buluştu

SUSUZ, KARS (İHA) - Susuz kaymakamı Onur Yılmazer, bayram öncesi esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kars'ın Susuz ilçesi kaymakamı Onur Yılmazer, esnaf ziyaretlerinde devam ediyor. Kaymakam Yılmazer, beraberindeki Emniyet Müdür vekili Burak Akaydın ve Müftü Ramazan Tunç ile birlikte esnafı dolaştı. Esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Esnaf ile sohbet eden Yılmazer, esnafın sorun ve şikayetlerini dinledi.

Esnafa hayırlı işler dileyen kaymakam Onur Yılmazer, daha sonra Kaymakamlık makamına geçti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel