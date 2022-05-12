Kaymakam Yılmazer, Erdağı köyünde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Yılmazer, Erdağı köyünde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Yılmazer, Erdağı köyünde

Kaymakam Onur Yılmazer, bir takım incelemelerde bulunmak üzere Erdağı köyüne geldi.

SUSUZ, KARS (İHA) - Kaymakam Onur Yılmazer, bir takım incelemelerde bulunmak üzere Erdağı köyüne geldi.

Kars'ın Susuz ilçesi kaymakamı Onur Yılmazer, geldiği Erdağı köyünde köy camisinde yapılan tadilatları yerinde görerek bilgi aldı. Yılmazer daha sonra Erdağı İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Yılmazer, okul idaresinde okul hakkında bilgi aldıktan sonra, Erdağı köyü halkıyla bir araya gelerek köylülerin sorun ve taleplerini dinledi. Köylülerin sorunlarının çözümü için ilgili birilere talimat verdi.

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer'in Erdağı köyü ziyaretine ilgili kurum amirleri eşlik etti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Susuz, Kars, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title