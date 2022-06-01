Kaymakam Vural, çocuklarla birlikte çuval yarışı yaptı - Haberler

- Kaymakam Vural, çocuklarla birlikte çuval yarışı yaptı

ELAZIĞ - Elazığ'da Kaymakam Yunus Emre Vural'ın çocuklarla birlikte çuval yarışı yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ve 81 ilde 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Sivrice ilçesinde, 75. Yıl İMKB İlköğretim Okulu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa farkındalık etkinliği düzenlendi. Hazar Gölü kenarındaki Fırat Üniversitesi kampında düzenlenen etkinlik piknik ile başladı. Ardından 100 kadar öğrenci okuma etkinliği yaptı. Daha sonra öğrenciler arasında çuval ve ağızda yumurta taşıma yarışması yapıldı. Çuval yarışına ilçe Kaymakamı Yunus Emre Vural'da katıldı. Kaymakam Vural'ın çocuklarla birlikte yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öğrencilere günün anısına kalemlik ve şapka hediye etti. Etkinlik, kamp alanının tüm öğrenciler tarafından temizlenmesiyle son buldu.