Kaymakam Ünal şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, iftar programında şehit ve gazi aileleriyle buluştu.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine şehit ve gazi ailelerin yanı sıra, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin de katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Şahin, "Bu akşam 11 ayın sultanı Ramazan dolayısıyla şehit ve gazi aileleri yakınlarıyla ile iftarımızı açmak nasip oldu. Bu nedenle mutluyuz sevinçliyiz. Zaten şu anda aramızda şehitlerimizin anne ve babaları var gazilerimizin anne ve babaları var gazilerimiz burada özellikle Kıbrıs ve güneydoğu gazilerimiz başta olmak üzere onlarla beraber bu akşam burada yapmış olduğumuz bu iftar münasebetiyle aileleriyle birlikte olduk" dedi.

Osmaneli Kaymakamlığının ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği iftar programında konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, devlet olarak her zaman gazi ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi. Kaymakam Ünal konuşmasını şöyle devam etti: "Kahramanlarımızın kendilerine olan emanetlerine ve bıraktıkları mirasa ilelebet sahip çıkacağız. Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da mübarek ramazan ayında iftar soframızı Kaymakamlığımızın ev sahipliğinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarıyla paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduk. Devletimizin, bu aziz vatan uğruna gövdesini düşmana siper eden ve bir an olsun vatan savunmasında gözünü kırpmayan kıymetli kardeşlerimiz, babalarımız ve ağabeylerimizin yanında olduğunu belirtmek isteriz. Devletimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi kıymetli gazi ve şehit yakınlarına da sonuna kadar açıktır." - BİLECİK