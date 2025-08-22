Kaymakam Uğuz, Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Uğuz, Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu
Afyonkarahisar Dinar ilçesi Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşlarla 'Halk Günü' toplantısı düzenleyerek sorun ve taleplerini dinledi. Uğuz, devletin kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti ve sorunların çözümü için koordinasyon sözü verdi.

Afyonkarahisar Dinar ilçesi Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşlarla bir araya gelerek "Halk Günü" toplantısı düzenledi.

Tatarlı Beldesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçları dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi. Kaymakam Uğuz, devletin kapılarının her zaman millete açık olduğunu vurgulayarak, vatandaşlarımızla birebir iletişimin önemine dikkat çekti. Halkın dile getirdiği sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışılacağını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

