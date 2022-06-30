Kaymakam Tugay'dan şehit babasına ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Tugay'dan şehit babasına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Tugay'dan şehit babasına ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, bir süredir hasta olan şehit babası Sabri Gündoğan'ı evinde ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, bir süredir hasta olan şehit babası Sabri Gündoğan'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Muhammet Tugay, Şemdinli'de yaşayan Herki aşiretinin kanaat önderlerinden ve aynı zamanda şehit babası olan Sabri Gündoğan'ı hastalığı nedeniyle evinde ziyaret etti. Şehit babasına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Tugay, "Şehitlerimizin aileleri bizim için çok önemlidir. Onlar bu ülke için en değerli olan varlıklarını, yani çocuklarını kaybettiler. Bundan dolayı onlara ne yapsak azdır. Her daim şehit yakınlarının yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title