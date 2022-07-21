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Kaymakam Tugay, Aktütün bölgesindeki köyleri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Tugay, Aktütün bölgesindeki köyleri ziyaret etti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, ilçeye bağlı Aktütün bölgesindeki köyleri ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, ilçeye bağlı Aktütün bölgesindeki köyleri ziyaret etti.

Kaymakam Muhammet Tugay, ilk olarak Konur köyü Dereyanı mezrasındaki vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Konur köyünde vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Tugay, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Kaymakam Tugay, devletin her türlü imkanıyla vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade etti. - HAKKARİ

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