Kaymakam Taşkın Esnaflarla Buluştu

Kaymakam Taşkın Esnaflarla Buluştu
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakam Ramazan Taşkın, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek onların sorunlarını dinledi ve hayırlı işler diledi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakam Ramazan Taşkın, esnaf ziyareti gerçekleştirerek sorunları dinlerken, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın'ın ilçedeki esnafları ziyaret etti. İlçe merkezindeki esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Taşkın, esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi. İlçede yürütülen çalışmalarla ilgili genel değerlendirmelerde bulunan Taşkın, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla da görüşen Kaymakam Taşkın, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması adına her zaman sahada olduklarını ifade etti. Vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydeden Taşkın, devletin kapılarının her zaman halka açık olduğunu vurguladı. Kamu hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için tüm kurumların özveriyle çalıştığını belirten Taşkın, vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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