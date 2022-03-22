Kaymakam Solak polis memurunun nikâhını kıydı

BAŞKALE, VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, polis memuru Çağrı Tüysüz ile bankacı Duygu Uğur çiftinin nikahını kıydı.

Başkale ilçesinde görev yapan polis memuru Çağrı Tüysüz ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde bankada çalışan Duygu Uğur çifti, Başkale'de evlenme kararı aldı. Nikah akdini gerçekleştirmek için Başkale Belediyesi Evlenme Müdürlüğüne başvuran çifti, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak yalnız bırakmadı.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen nikah töreninde Belediye Başkan Vekili Solak, Tüysüz ve Uğur çiftinin nikahını kıydı. Çiftçin şahitliğini ise Başkale İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak ve Komiser Edip Kaya yaptı.

Çifte mutluluklar dileyen Solak, evlik cüzdanını da geline verdi. Solak, "Öncelikle Duygu Hanım ve Çağrı Beye iki cihanda mutluluklar diliyorum. İnşallah birbirlerine ömür boyu sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle bağlanır, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirirler. Kendilerine bir kez daha mutluluklar diliyorum" dedi. - VAN