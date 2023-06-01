Kaymakam Seyhan, köylerde incelemelerde bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan, Cankara, Ozan ve Akçakaya köylerine giden Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, burada incelemelerde bulundu. Köylerde yaptığı incelemelerin ardından Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, köy halkıyla da bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Köylüler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'a, ilçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Burak Erdoğan, Tokat AFAD Şube Müdürü Ali Kulaç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaşar Gültekin, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Osman Yavaş ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sait Özdemir eşlik etti. - ADIYAMAN