Kaymakam Okumuş, Karaselendi'de halk toplantısı yaptı

Manisa'nın Selendi ilçesi kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Karaselendi Mahallesi'nde vatandaşlarla halk toplantısı yaptı.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, mahalle ziyaretinde vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi. Sorunların çözümü için istişareye önem verdiğini anlatan Kaymakam Okumuş, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu vurguladı. Vatandaşların talepleri istikametinde kaymakama eşlik eden kurum müdürleri notlarını aldı. Daha sonra Kaymakam Okumuş, muhtar Beytullah Özcan ve programa katılarak, görüş ve öneride bulunan vatandaşlara teşekkür edip toplantıyı sonlandırdı.

Ziyarette Kaymakam Okumuş'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz eşlik etti. - MANİSA