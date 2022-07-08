Kaymakam Odabaş'tan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti - Haberler

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Kaymakam Odabaş'tan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Odabaş'tan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Kurban Bayramı öncesinde şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Kurban Bayramı öncesinde şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı öncesi ilçede ikamet eden şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek yalnız bırakmayan Kaymakam Odabaş, ailelerin bayramlarını tebrik etti.

Bu dahilde ilk olarak Şehit Muzaffer İlker Eşer'in annesi Hatice Eşer'i evinde ziyaret eden Kaymakam Odabaş, daha sonra Şehit Fatih Kaban'ın ailesi Safiye-Rauf Kaban ve Kore Gazisi Hasan Yokuş'u evlerinde ziyaret ederek hayırlı ömürler diledi.

Şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek, hal ve hatırları soran, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Odabaş; "Sizler devletimizin, milletimizin emanetisiniz. Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kapımız ve telefonumuz 24 saat sizlere açıktır." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Kaymakam Odabaş'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır eşlik etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Balıkesir Edremit Yerel Haberler

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