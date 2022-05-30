Kaymakam Odabaş'dan Bostancı ve Çıkrıkçı Mahallelerine ziyaret - Haberler

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Kaymakam Odabaş'dan Bostancı ve Çıkrıkçı Mahallelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Odabaş'dan Bostancı ve Çıkrıkçı Mahallelerine ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mahalle ziyaretleri dahilinde Bostancı Mahallesini ziyaret eden Kaymakam Odabaş, ilk olarak mahalle muhtarlığını ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mahalle ziyaretleri dahilinde Bostancı Mahallesini ziyaret eden Kaymakam Odabaş, ilk olarak mahalle muhtarlığını ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Ahmet Demir'den mahallenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, daha sonra Bostancı Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların istek, öneri ve sorunlarını dinledi. Bostancı Mahallesi ziyaretinde son olarak kuruluş tarihi 1927 yılına dayanan tarihi Bostancı İlkokulunu ziyaret ederek tarihi okul hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, minik öğrencilerin dersine misafir oldu. Okulun eğitim - öğretim faaliyetlerim hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerden bilgiler alan Kaymakam Odabaş, çalışmalarında başarılar diledi.

Mahalle ziyaretlerinin ikinci durağı olarak Çıkrıkçı Mahallesini ziyaret eden Kaymakam Odabaş, mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Tahsin Yıldız'dan mahallenin genel sorunları ve taleplerini dinleyen Kaymakam Odabaş vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Bostancı Edremit Okul Yerel Haberler

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