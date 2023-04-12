Kaymakam Ocak, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bir lokantada verilen iftar yemeğinde konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri, bu akşam bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Şehit aileleri, şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman bizlerin başımızın tacıdır. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlerle zaman zaman beraber olmak, bizleri onurlandırıyor. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa ya da kapımız herkese açık olduğu gibi sizlere sonuna kadar açık. Sizleri her zaman bekliyoruz" dedi

İftar yemeğine Garnizon Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Murat Akça, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - MUŞ