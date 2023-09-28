Kaymakam Nas, şehit ailesinin taleplerini dinledi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Kaymakam Tunahan Nas, şehit ailesinin istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Nas beraberinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Temsilcisi Kemal Durmuş ve kurum amirleri ile birlikte şehit Mustafa Özdil'in ilçede yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Nas, şehit annesi Bahriye Özdil ve aile üyelerinin taleplerini dinleyerek, devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil 2017 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yaptığı birlikte askeri aracın çarpması sonucu şehit olmuştu. - AFYONKARAHİSAR