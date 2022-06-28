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Kaymakam Koşansu incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Koşansu incelemede bulundu

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde yoğun yağış sonrası Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve yanındaki heyet incelemede bulundu.

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde yoğun yağış sonrası Kaymakam Ömer Övünç Koşan Su ve yanındaki heyet incelemede bulundu.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağışın durmasının ardından Çaycuma Kaymakam Vekili Ömer Övünç Koşan Su ve yanında bulunan kurum müdürleri kağıt fabrikasının orada bulunan dere yatağına ve çevre su basan iş yerlerini incelemede bulundu. Emniyet ekipleri etrafta güvenlik tedbirleri aldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak su Yerel Haberler

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