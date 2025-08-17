Kaymakam Kılıç, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek, bilgilerin düzenli tekrarı ve kitap okumanın önemini vurguladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Abdüssamed Kılıç, İlçe Müftüsü Recep Işıldar ile birlikte ilçedeki camilerde devam eden Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Kılıç, Haceloğlu Mahallesi'nde bulunan Ayşe Göllü Camii Kur'an Kursunda öğrencileri ziyaret ederek, kurs sürecinde öğrendikleri üzerine sohbet etti. Öğrencilere hitaben konuşan Kılıç, Kur'an kursu boyunca edinilen bilgilerin unutulmaması için düzenli tekrar yapmanın ve kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca öğrencilere başarılar dileyerek, kendilerine olan güvenini ifade etti. İlçe Müftüsü Recep Işıldar da ziyaretlerde Kaymakam Kılıç'a eşlik ederek Yaz Kur'an Kurslarının dini eğitimdeki önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
