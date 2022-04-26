Kaymakam Karakaş TSM'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Karakaş TSM'de

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakam Karakaş TSM'de

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

DİGOR, KARS (İHA) - Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kars'ın Digor ilçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Digor Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Karakaş, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mehtap Güner ve personelden bir süre sohbet etti.

Karakaş, Dr. Güneş'ten TSM çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bir süre istişarelerde bulundu.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, daha sonra Digor TSM'den ayrıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orhan Gazi, Digor, Kars, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title