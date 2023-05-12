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Kaymakam Karakaş, ekiplerle birlikte uygulama yaptı

Kaymakam Karakaş, ekiplerle birlikte uygulama yaptı

Yerel Haberler

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde sürücülere broşür dağıttı, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde sürücülere broşür dağıttı, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Kars'ın Digor ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ve jandarma ilçe girişinde uygulama yaptı.

Yapılan uygulamaya katılan Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, polis ve jandarmadan bilgi aldı, uygulama katılan ekiplere kolaylıklar diledi.

Uygulama noktasında sürücülere broşür dağıtan Karakaş, sürücülerden trafikte dikkatli olmalarını istedi. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmede yaptı.

Karakaş, yapılan uygulamada durdurulan sürücülerle sohbet etti, hayırlı yolculuklar dileklerine de bulundu.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, daha sonra uygulama noktasından ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Haftası Orhan Gazi Digor Kars Yerel Haberler

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