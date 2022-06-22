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Kaymakam Kaptanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Kaptanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, halk toplantısı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, halk toplantısı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, haziran ayı Halk Toplantısını ilçeye bağlı Üçgül köyünde gerçekleştirdi. Toplantıda köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Kaptanoğlu, taleplerin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.

Kaptanoğlu, halk toplantılarının periyodik olarak devam edeceğini de bildirdi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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