Kaymakam Kaptanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, halk toplantısı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, halk toplantısı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, haziran ayı Halk Toplantısını ilçeye bağlı Üçgül köyünde gerçekleştirdi. Toplantıda köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Kaptanoğlu, taleplerin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti. Kaptanoğlu, halk toplantılarının periyodik olarak devam edeceğini de bildirdi. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / Yerel Bingöl Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kaymakam Kaptanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.