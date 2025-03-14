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Kaymakam Kahraman, Geleneksel İftar Programına Katıldı

Kaymakam Kahraman, Geleneksel İftar Programına Katıldı
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Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Küçükelmalı Köyü'nde düzenlenen geleneksel iftar programında köylülerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçeye bağlı Küçükelmalı Köyü'nde düzenlenen geleneksel iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaklaşık 30 yıldır sürdürülen bu anlamlı gelenekte, köy halkı ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu yaşatarak aynı sofrada buluşuyor. Kaymakam Kahraman da bu özel akşamda köylülerle iftar açarak onların misafirperverliğine ortak oldu.

İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kahraman, Küçükelmalı halkının yıllardır devam ettirdiği bu güzel geleneğin, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Kahraman, "Ramazan ayının bereketi, birlik ve beraberlikle daha da anlam kazanıyor. Küçükelmalı köyümüzün bu geleneği, bizlere paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu güzel ortamda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Köylüler de Kaymakam Kahraman'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iftar programlarının her yıl aynı coşkuyla devam etmesini temenni etti. Kaymakam Kahraman'a ziyareti kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş'da eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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