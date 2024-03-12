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Yığılca Kaymakamı Şehit Yakınları ve Gazilerle İftar Yaptı

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Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte evinde gerçekleştirdi. Demirkol, iftar sonrası yaptığı konuşmada, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına ve gazilere sabır ve sağlık temennisinde bulundu.

DÜZCE(İHA) –Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınları ve gazilerle birlikte evinde yaptı.

Kaymakam Hüseyin Demirkol, Ramazan ayı münasebeti dolasıyla şehit ve gazi aileleri onuruna kaymakamlık konutu bahçesinde iftar yemeği düzenledi. Şehit yakınları ve gazilere yakın ilgi gösteren Demirkol, iftar sonrası yaptığı konuşmada; "Bugün burada iftar yapabiliyorsak, ülkemizin her tarafında insanlar huzur içerisinde yaşayabiliyorsa, kahramanlarımız sayesinde, şehitlerimizin kanı sayesinde, gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Bir evladınız olarak sizlere evimizi açıp bu sene ramazanın ilk iftarını siz kıymetli büyüklerimizle yapmak bizim için sevinç kaynağıdır. Bizleri bu akşam yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve gazilerimize sabır ve sağlıklar dilerim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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