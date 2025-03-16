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Kaymakam Hasan Uğuz, Silvan'da Çocuklarla İftar Programında Buluştu

Kaymakam Hasan Uğuz, Silvan'da Çocuklarla İftar Programında Buluştu
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Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, düzenlenen iftar programında çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek, devletin yardıma muhtaç bireylerin yanında olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, düzenlenen iftar programında çocuklarla bir araya geldi.

İftar öncesinde davetlilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Uğuz, çocukların ve ailelerinin taleplerini dinleyerek onların yanında olduklarını vurguladı. Sohbetlerin ardından ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Programda bir konuşma yapan Kaymakam Hasan Uğuz, devletin her zaman yardıma muhtaç bireylerin yanında olduğunu belirterek, "Bu akşam Ramazan'ın en güzel ve en anlamlı iftarlarından birini gerçekleştirdik. Devletimiz, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Sizler bizlere Yüce Allah'ın emanetisiniz. Irk, dil, din fark etmeksizin hepimizin insani sorumluluğu, sizlere sahip çıkmaktır. Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizdedir ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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