Kaymakam Hasan Uğuz, Silvan'da Çocuklarla İftar Programında Buluştu

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, düzenlenen iftar programında çocuklarla bir araya geldi.

İftar öncesinde davetlilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Uğuz, çocukların ve ailelerinin taleplerini dinleyerek onların yanında olduklarını vurguladı. Sohbetlerin ardından ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Programda bir konuşma yapan Kaymakam Hasan Uğuz, devletin her zaman yardıma muhtaç bireylerin yanında olduğunu belirterek, "Bu akşam Ramazan'ın en güzel ve en anlamlı iftarlarından birini gerçekleştirdik. Devletimiz, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Sizler bizlere Yüce Allah'ın emanetisiniz. Irk, dil, din fark etmeksizin hepimizin insani sorumluluğu, sizlere sahip çıkmaktır. Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizdedir ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR