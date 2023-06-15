Kaymakam Han: 'Devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarındayız'

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kaymakam Han, 2021 yılında Suriye'nin İdlip bölgesinde çatışmada yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş'un ailesine ziyarette bulundu. Kaymakam Han, ziyarette Türkiye'nin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden şehitlere ve yaralanarak gazi olan güvenlik güçlerine minnet borçlu olduklarını kaydetti. Kaymakam Han, "Devlet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanlarındayız" dedi.

Ziyaret Kaymakam Han'ın gazinin ailesine hediye taktim etmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR