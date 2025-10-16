Kaymakam Halil Dalak'tan Okul Ziyaretleri

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, okullarda yaptığı incelemede faaliyetler ve projeler hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak'tan bilgi aldı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile birlikte ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Halil Dalak ve Müdür Cezmi Yıldırak, ziyaret programı kapsamında Alemşahlı İlkokulu ile Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretlerde okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Dalak, okulun fiziki durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle de yakından ilgilenen Kaymakam Dalak, onlarla sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Okul idarecileri ve öğretmenler, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Kaymakam Halil Dalak, özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA