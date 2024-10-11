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Kaymakam Halil Dalak Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kaymakam Halil Dalak Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Manisa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Kızılçukur, Günyaka, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi. Ayrıca, yerel okulları ziyaret ederek eğitim kurumları hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine atanmasından bu yana mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Halil Dalak Kızılçukur, Günyaka, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini yerinde dinledi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kurum müdürleri ile birlikte Kızılçukur, Günyaka, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Dalak, mahalleliler ve muhtarlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini yerinde dinledi. Kaymakam Dalak ayrıca Kızılçukur ve Karacaali ilk ve ortaokullarını ziyaret ederek okul müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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