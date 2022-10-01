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Kaymakam Gürses, muhtarlarla bir araya geldi

Yerel Haberler

Kaymakam Gürses, muhtarlarla bir araya geldi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses başkanlığında Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam Gürses'in yanı sıra, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, muhtarların köy ve mahalleler ile ilgili taleplerini dinleyen Kaymakam Gürses, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Toplantının ardından ilçeye bağlı Akbinek Köyünü geçen Gürses köyde bulunan büyükbaş damızlık süt sığırı işletmesini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Gürses, sorun ve talepleri dinledi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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