Kaymakam Gülnar, gazileri unutmadı

Aralık Kaymakamı Fatih Gülnar, Şehit yakınları ve Gaziler ile birlikte yemekte buluştu.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Kaymakamlık tarafından Gaziler ve Şehit aileleri için yemek programı düzenlendi. Gazi ve Şehit aileleri, onuruna düzenlenen yemekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirten davetliler Kaymakam Gülnar'a teşekkür etti. - IĞDIR