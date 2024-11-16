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Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış'taki Altyapı Projelerini İnceledi

Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış'taki Altyapı Projelerini İnceledi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar, Boyalı ve Yukarı Sallıpınar köylerinde yapımı devam eden menfez ve su deposu projelerini yerinde inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Aslantatar, altyapı projelerinin vatandaşların yaşam standartlarını artıracağını belirtti.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçede yürütülen altyapı projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Aslantatar, yapımı devam eden menfez ve su deposu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Boyalı ve Yukarı Sallıpınar köylerinde yapımı devam eden menfez ve su deposu yerinde gördü. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Aslantatar, çalışmaların biran evvel bitirilmesini istedi.

Kaymakam Aslantatar, yapılan işlerin kalitesine ve zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. Köylerin altyapısına katkı sağlayacak olan çalışmaların, vatandaşların da yaşam standardını yükselteceğini ifade etti. Aslantatar, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak için projelerimizi titizlikle takip ediyoruz. Bu tür yatırımlar, ilçemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kaymakam Aslantatar'a incelemeler sırasında ilgili kurum amirleri ve teknik ekip eşlik etti. Çalışmaların, belirlenen takvim çerçevesinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Menfez ve su deposu çalışanlarıyla da sohbet eden Kaymakam Aslantatar, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Sarıkamış'ın kalkınması ve altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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