Kaymakam Enis Aslantatar, Öğrencilerle Kamu Yönetimi Deneyimlerini Paylaştı

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, kamu yönetimi deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar, öğrencilerle bir araya gelerek kamu yönetimi alanındaki mesleki deneyimlerini paylaştı.

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen söyleşide öğrencilere hitap eden Kaymakam Aslantatar, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü Kariyer Yönetimi dersi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Aslantatar, kamu yönetiminin devlet işleyişindeki önemine değinerek, meslekte edindiği tecrübeleri aktardı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Aslantatar, kamu görevinde sorumluluk, disiplin ve liyakat kavramlarının önemini vurguladı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, Kaymakam Aslantatar'a ilgileri ve samimi paylaşımları için teşekkür etti. - KARS