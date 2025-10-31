Kaymakam Enis Aslantatar Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kaymakam Enis Aslantatar, göreve başladığı günden itibaren esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor.

Kaymakam Aslantatar, kaymakamlığa geçmeden önce ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunuyor.

Aslantatar, esnafla çay içip, sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Esnafın sorunlarını kısa sürede çözen Aslantatar, daha sonra kaymakamlık makamına geçiyor. - KARS