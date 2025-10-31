Haberler

Kaymakam Enis Aslantatar Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, göreve başladığı günden itibaren esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Esnafla sorunları dinleyen Aslantatar, onların sıkıntılarını hızlıca çözüme kavuşturuyor.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kaymakam Enis Aslantatar, göreve başladığı günden itibaren esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor.

Kaymakam Aslantatar, kaymakamlığa geçmeden önce ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunuyor.

Aslantatar, esnafla çay içip, sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Esnafın sorunlarını kısa sürede çözen Aslantatar, daha sonra kaymakamlık makamına geçiyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
