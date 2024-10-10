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Kaymakam Enis Aslantatar Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

Kaymakam Enis Aslantatar Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti
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Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm için birim müdürlerine talimat verdi. Ziyaretler sırasında esnafa hayırlı işler dileğinde bulunarak sohbet etti.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları dinledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar, göreve başladığı günden itibaren sürekli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ve ilçedeki sorunlarla ilgili onların talep ve sorunları dinleyen Kaymakam Aslantatar, sorunlarla ilgili birim müdürlerine talimat vererek sorunların çözümünü sağlıyor.

Esnafa hayırlı işler dileklerinde de bulunan Aslantatar, esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet ediyor. Vatandaşlar tarafından da sevilen Kaymakam Enis Aslantatar'ın esnaf ziyaretine İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben eşlik etti. Kaymakam Aslantatar, ziyaret sonrası kaymakamlığa geçti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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