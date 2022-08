Kaymakam Efecan Şahin veda ziyaretlerine başladı

Gölpazarı İlçe Kaymakamı Efecan Şahin veda ziyaretlerine başladı.

Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama kararnamesi ile Elazığ'ın Sivrice İlçe Kaymakamlığına atanan ve ilçe halkı tarafından çok sevilen Şahin, esnafla ve yolda gördüğü büyük küçük demeden bütün vatandaşlarla vedalaştı. Şahin, "Gölpazarı şirin bir Anadolu kasabası ve insanları çok misafirperver. Burada kaldığım yaklaşık 2 yıl boyunca çok güzel günlerim, unutulmayacak hatıralarla geçti. Halkın her yönden sorumluluk sahibi oluşu ve memleketlerine olan bağlılıkları da beni çok mutlu etti. Kaldıkları ilçeyi daha güzel bir hale getirmek için ve kendini geliştirmek için her yönüyle çaba sarf eden ve azim gösteren değerli Gölpazarı halkına çok teşekkür ederim, bundan sonraki süreçte her daim yollarının açık olmasını niyaz ederim" dedi. - BİLECİK