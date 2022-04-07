Kaymakam Düzgün şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı - Haberler

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Kaymakam Düzgün şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Düzgün şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, 1985 yılında Van'da şehit olan Abdurrahman Kılıçaslan'ın ilçeye bağlı Bademli köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına misafir oldu.

VAN (İHA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, 1985 yılında Van'da şehit olan Abdurrahman Kılıçaslan'ın ilçeye bağlı Bademli köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına misafir oldu.

Kaymakam Düzgün'e ziyaretinde eşi Hanife Düzgün ve Kaymakam Adayı Eda Nur Yurt eşlik etti. Bademli Köyünde ikamet eden şehit annesi Raziye Kılıçaslan'ı ziyaret eden Kaymakam Düzgün, istek ve talepleri dinledi, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Şehit, Van, Yerel, Haberler

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