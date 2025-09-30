Kaymakam Dertlioğlu ve Eşi, Kadın ve Çocuklara Yönelik Kursları Ziyaret Etti

Ağrı'nın Patnos ilçesi Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Dertlioğlu, ilçede faaliyet gösteren ADEM 1 ve ADEM 2 evlerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kadınlara ve çocuklara yönelik açılan kurslar ile kreş hizmeti yerinde incelendi. Kaymakam Dertlioğlu ve eşi, verilen hizmetlerin toplumun gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak özellikle kadınların eğitim ve sosyal hayata katılımı açısından bu çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kadınların mesleki beceriler kazanmasına, çocukların ise güvenli bir ortamda eğitim ve oyun imkanı bulmasına olanak sağlayan kurslar ve kreş hizmeti, ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı. - AĞRI