Kaymakam Dertlioğlu ve Eşi, Kadın ve Çocuklara Yönelik Kursları Ziyaret Etti

Kaymakam Dertlioğlu ve Eşi, Kadın ve Çocuklara Yönelik Kursları Ziyaret Etti
Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kaymakam Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Dertlioğlu, kadınlara ve çocuklara yönelik kurslar ile kreş hizmetini yerinde inceledi. Verilen hizmetlerin toplum gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Dertlioğlu, bu çalışmaların önemine dikkat çekti.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Dertlioğlu, ilçede faaliyet gösteren ADEM 1 ve ADEM 2 evlerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kadınlara ve çocuklara yönelik açılan kurslar ile kreş hizmeti yerinde incelendi. Kaymakam Dertlioğlu ve eşi, verilen hizmetlerin toplumun gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak özellikle kadınların eğitim ve sosyal hayata katılımı açısından bu çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kadınların mesleki beceriler kazanmasına, çocukların ise güvenli bir ortamda eğitim ve oyun imkanı bulmasına olanak sağlayan kurslar ve kreş hizmeti, ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
