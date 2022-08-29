Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Demirer'den veda ziyaretleri

Yerel Haberler

Kaymakam Demirer'den veda ziyaretleri

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Trabzon'un Of ilçesine atanan Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, veda ziyaretlerine başladı.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Trabzon'un Of ilçesine atanan Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, veda ziyaretlerine başladı.

Of Kaymakamı olarak atanan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer; jandarma, emniyet, kamu kurumları ve STK temsilcilerine veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Demirer; İlçe Jandarma Komutanlığı, Malazgirt Belediyesi, Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret etti. Tarihi Malazgirt ilçesinde görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Kaymakam Demirer, "Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesi ile Trabzon'un Of ilçesine görevlendirilmiş bulunmaktayım. 2 yıl boyunca tarihi şehir Malazgirt'imize ve onun kıymetli halkına hizmet etmenin gururunu ve sevincini yaşıyorum. Görevde bulunduğum süre zarfında şahsıma göstermiş olduğunuz samimi duygularınızdan dolayı sizlere teşekkür eder, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Kaymakam Demirer, bu hafta içi ilçeden görev yeri olan Trabzon'un Of ilçesine gitmesi bekleniyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malazgirt Hisarcık Trabzon Muş Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title