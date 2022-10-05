Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Demir'den gençlik merkezine ziyaret

Yerel Haberler

Kaymakam Demir'den gençlik merkezine ziyaret

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, gençlik merkezine ziyarette bulundu.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, gençlik merkezine ziyarette bulundu.

Kaymakam Demir, Tatvan Gençlik Merkezince yürütülen hizmetler çerçevesinde faaliyette bulunulan kursları yerinde inceledi. Merkezde devam eden kurslar ve yapılan faaliyetler ile ilgili Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar'dan bilgi alan Demir, daha sonra gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler ile sohbet etti. Kaymakam Demir, gençlik merkezilerinde yapılan faaliyetleri destekleyeceklerini belirterek, gençleri merkeze davet etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Avşar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demir'e teşekkür etti.

Ardından spor salonunda vakit geçiren bir grup gencin oyunlarına dahil olan Demir, gençlerle birlikte basketbol ve masa tenisi oynadı. Demir, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından buradan ayrıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik Bitlis Tatvan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title