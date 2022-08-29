Kaymakam Daştan göreve başladı Yerel Haberler Son kararname ile Kağızman Kaymakamlığı'na atanan Okan Daştan, ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Son kararname ile Kağızman Kaymakamlığı'na atanan Okan Daştan, ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Kağızman'daki görevine bugün Başlayan kaymakam Okan Daştan, kurum amirleri ile bir araya geldi. Resmi Gazetede yayımlanan son Kaymakamlar Kararnamesi ile Kağızman'a atanan Daştan, ilçe Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kurum amir ve müdürleriyle toplantı yaparak tanışma fırsatı buldu. Kaymakam Okan Daştan, Kağızman'a hizmet etmek için gece gündüz çalışmaları gerektiğini kaydetti. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kağızman Yerel Haberler

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