Kaymakam Dalak, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçe genelindeki mahalle ziyaretlerini kurum amirleri ile birlikte sürdürerek vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor.

Kaymakam Halil Dalak, bugün Sığırtmaçlı Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Dalak, çözüm noktasında ilgili birim amirleriyle birlikte değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Sığırtmaçlı İlkokulu'na da uğrayan Kaymakam Dalak, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Sınıfları gezerek dersleri izleyen Dalak, okulun ihtiyaçları ve eksiklikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Halil Dalak, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemeye önem veriyoruz. Kurum amirlerimizle birlikte mahalle mahalle gezerek çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA