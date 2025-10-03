Haberler

Kaymakam Dalak, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kaymakam Dalak, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Eğitim alanındaki sorunlara çözüm arayışında olduklarını belirten Dalak, okulları da ziyaret etti.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, kurum amirleriyle birlikte ilçedeki mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Dalak, Çimentepe, Kahramanlar ve Yeniköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Dalak, vatandaşların taleplerini dinledi. Özellikle eğitim alanındaki sorun ve ihtiyaçların kendisine iletildiğini belirten Dalak, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Kaymakam Halil Dalak, ziyaret kapsamında mahallelerdeki okulları da gezerek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Dalak, eğitimin önemine vurgu yaparak başarı dileklerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın Türkler geri döndü: Avrupa'da 3'te 3

Çılgın Türkler geri döndü
Berke Özer üst üste 3 penaltı kurtardı, Lille Roma'yı tek golle yendi

Yanlış duymadınız! Berke Özer 3 dakikada 3 penaltı kurtardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.