Kaymakam Dalak, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, kurum amirleriyle birlikte ilçedeki mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Dalak, Çimentepe, Kahramanlar ve Yeniköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Dalak, vatandaşların taleplerini dinledi. Özellikle eğitim alanındaki sorun ve ihtiyaçların kendisine iletildiğini belirten Dalak, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Kaymakam Halil Dalak, ziyaret kapsamında mahallelerdeki okulları da gezerek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Dalak, eğitimin önemine vurgu yaparak başarı dileklerinde bulundu. - MANİSA