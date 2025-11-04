Haberler

Kaymakam Dalak, Mahalle Sakinleriyle Buluşmaya Devam Ediyor

Kaymakam Dalak, Mahalle Sakinleriyle Buluşmaya Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, daire amirleriyle birlikte mahalle halkıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinliyor. Muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde sorunlar not alınarak çözümler geliştiriliyor.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, daire amirleriyle birlikte mahalle halkıyla buluşmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Dalak, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Görüşmelerde vatandaşların ilettiği konularla ilgili birim amirleri tarafından not alınarak çözüm için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaymakam Halil Dalak yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık ve daire amirlerimiz ile birlikte mahalle sakinleri ve muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunları dinliyor, çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlıyoruz. Mahalle buluşmaları çok önemli. Mahalleden gelemeyen sakinlerin de sorunlarını ilgili birim müdürlerimiz dinleyerek not alıyor." dedi.

Program kapsamında Kaymakam Dalak ve daire amirleri bugün Bağlıca ve Çavuşlar mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.