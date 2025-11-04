Kaymakam Dalak, Mahalle Sakinleriyle Buluşmaya Devam Ediyor

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, daire amirleriyle birlikte mahalle halkıyla buluşmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Dalak, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Görüşmelerde vatandaşların ilettiği konularla ilgili birim amirleri tarafından not alınarak çözüm için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaymakam Halil Dalak yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık ve daire amirlerimiz ile birlikte mahalle sakinleri ve muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunları dinliyor, çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlıyoruz. Mahalle buluşmaları çok önemli. Mahalleden gelemeyen sakinlerin de sorunlarını ilgili birim müdürlerimiz dinleyerek not alıyor." dedi.

Program kapsamında Kaymakam Dalak ve daire amirleri bugün Bağlıca ve Çavuşlar mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MANİSA