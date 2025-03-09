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Kaymakam Dalak iftarlarda şehit aileleri ve gazilere konuk oluyor

Kaymakam Dalak iftarlarda şehit aileleri ve gazilere konuk oluyor
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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte Ramazan ayı süresince şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek birlikte iftar yemeğinde bir araya geliyor.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte Ramazan ayı süresince şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek birlikte iftar yemeğinde bir araya geliyor.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Eşi Ayfer Dalak'ın şehit ve gazi ailelerinin evlerinde iftar yemeğinde buluşmaları hem şehit ailelerini hem gazi ve gazi ailelerini mutlu etti.

Ramazan ayı boyunca ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan şehit aileleri ile gazi ve aileleriyle iftar buluşmalarına devam edeceklerini kaydeden Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, "Şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız. Ramazan ayında evlerini ziyaret ederek birlikte iftar yemeği yapmaktayız. Dertlerini sorunlarını dinleyip yerine getirmek için her zaman olduğu gibi devlet olarak yanlarındayız." dedi.

Şehit ve gazi aileleri de Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak'ı evlerinde iftar yemeğinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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